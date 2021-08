Transferts : Keita Baldé quitte Monaco et signe à Cagliari - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Transferts : Keita Baldé quitte Monaco et signe à Cagliari Publié le mardi 31 aout 2021 | Lequipe.fr

© Autre presse par DR

Keita Baldé Diao s`est engagé avec l`AS Monaco pour 5 ans

Tweet

Cagliari a fait signer un contrat de trois ans à l'attaquant sénégalais de Monaco Keita Baldé (26 ans).



Acheté 30 M€ par Monaco à l'été 2017, Keita Baldé n'est plus un joueur du club de la Principauté. Après avoir été prêté à l'Inter et à la Sampdoria Gênes lors des deux dernières saisons, l'attaquant international sénégalais de 26 ans (34 sélections, 5 buts) vient de signer un contrat de trois ans avec Cagliari, comme l'a officialisé le site de la ligue italienne. Il lui restait un an de contrat avec Monaco, qui a donc perçu une indemnité de transfert dont le montant n'a pas été divulgué.