Sénégal : un prélèvement de conformité fiscale pour les importateurs en vigueur dès ce 1er septembre - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : un prélèvement de conformité fiscale pour les importateurs en vigueur dès ce 1er septembre Publié le mardi 31 aout 2021 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Sénégal : un prélèvement de conformité fiscale pour les importateurs en vigueur dès ce 1er septembre

Tweet

L’administration fiscale sénégalaise vient d’instituer un prélèvement de conformité fiscale (PCF) au taux de 12% sur les importations effectuées par les importateurs non encore en règle avec leurs obligations de déclaration ou de paiement d’impôts et taxes. La mesure entrera en vigueur le 1er septembre 2021.



Dans un communiqué daté du mardi 31 août parvenu à la rédaction de Financial Afrik, la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) annonce que « dans l’optique de favoriser l’équité fiscale entre les acteurs économiques, la loi n° 2019-17 portant loi de finances pour l’année 2020 a institué un prélèvement de conformité fiscale au taux de 12% sur les importations effectuées par les personnes (physiques ou morales) qui ne souscrivent pas régulièrement leurs obligations de déclaration ou de paiement d’impôts et taxes. »