A fin juin 2021 les dépenses budgétaires du Sénégal ont connu une forte baisse de 241,1 milliards de FCFA (361,650 millions d’euros) comparées à leur niveau de la même période de 2020, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) basée à Dakar.



Ces dépenses sont évaluées à 1895,4 milliards de FCFA durant la période sous revue contre 2136,5 milliards de FCFA à fin juin 2020. Selon la DPEE, << cette diminution s’explique par le repli des dépenses de fonctionnement et, dans une moindre mesure, des investissements.>> Les autres dépenses courantes (617,4 milliards) et les dépenses en capital (659,9 milliards) se sont en effet contractées respectivement de 20,8% et 16% comparativement à la même période de l’année 2020.