Sénégal: l'Etat suspend la taxe sur le sucre Publié le mardi 31 aout 2021

Devenu presque introuvable sur les étals des boutiques dakaroises, le sucre connaît depuis quelques semaines une hausse des prix incontrôlée. Pour réguler la vente, le ministre de l’Economie et des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé avoir demandé au directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye, la suspension conjoncturelle de la taxe sur le sucre raffiné importé.



« Pour atténuer l’effet de la hausse combinée du coût du fret maritime et des prix sur les marchés internationaux, suite à la demande du ministre du Commerce et des PME, je vous instruis de suspendre, du 30 août au 15 octobre 2021, l’application de la taxe conjoncturelle sur le sucre raffiné importé », informe un communiqué du ministère.



La taxe conjoncturelle à l’importation (Tci), imposée sur le sucre, devrait ainsi être suspendue Taxe pour 45 jours.



A noter que la pénurie de sucre reste inexplicable pour les consommateurs puisque le pays dispose d’une raffinerie de sucre, la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS). L’usine qui d’ailleurs accuse les commerçants de simuler une pénurie et signale qu’elle dispose d’un stock de 35 000 tonnes pour une consommation de deux mois et demi. Une situation actuelle de pénurie jugée artificielle, et «créée pour pousser l’Etat à, soit procéder à une augmentation du prix du sucre ou alors, permettre à certains d’importer sans avoir à s’acquitter des droits de douane», selon la CSS.



Un Conseil national de la consommation a par ailleurs été convoqué ce mardi 31 août autour de la ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta. À l’ordre du jour : la situation des prix des produits de base, riz, huile, sucre… Selon l’Agence nationale de la statistique, les prix à la consommation au mois de juillet ont augmenté de 1,9% par rapport au mois de juin.



