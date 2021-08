Hausse des prix : “La pandémie est la cause principale”, Ministère du Commerce - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Hausse des prix : “La pandémie est la cause principale”, Ministère du Commerce Publié le mardi 31 aout 2021 | Senego

© Autre presse par DR

Assome Aminata Diatta, la nouvelle ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises

Tweet

Le ministre du Commerce et des PME, Assome Aminata Diatta s’est prononcée sur la hausse des prix notée au Sénégal. D’après elle, le Sénégal a connu huit (08) années (2012 à 2019) marquées par une stabilité des prix des denrées et produits de consommation courante. Mais aujourd’hui, les consommateurs sénégalais subissent les assauts de la pandémie à coronavirus.



Pandémie…



D’après la ministre du Commerce, Assome Aminata Diatta, la pandémie du covid-19 a frappé de plein fouet toute l’économie mondiale et les pays pauvres n’ont pas été épargnés. Et le Sénégal n’y a pas échappé.



Situation…



“Cette situation s’est traduite, entre autres, par une hausse généralisée de 15 à 20%, des prix des denrées de première nécessité comme le riz, l’huile et l’aliment de bétail dont la matière première (blé) est importée”, explique la ministre du Commerce. A l’en croire, la pandémie est la cause principale. En effet, elle a eu comme conséquence un dysfonctionnement sans précédent des chaines d’approvisionnement.



Exportations…



” Les pays d’importation ont restreint leurs exportations pour assurer leur approvisionnement domestique. Cette mesure a entraîné une baisse de l’offre de denrées de première nécessité et un renchérissement des prix à l’importation”, ajoute Assome Aminata Diatta.

Commentaires