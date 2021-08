Afrobasket 2021: l’Angola retrouve les quarts, la Guinée renverse le Rwanda - adakar.com

News Sport Article Sport Afrobasket 2021: l’Angola retrouve les quarts, la Guinée renverse le Rwanda Publié le mardi 31 aout 2021 | RFI

Afrobasket 2021 : La joie des basketteurs guinéens après leur victoire face au Rwanda à Kigali

Opposés à l'Égypte à la Kigali Arena en barrages des quarts de finale du championnat d'Afrique de basket ce lundi, les Angolais n'ont pas tremblé. Victorieux 70-62, ils ont décroché leur billet pour affronter le Sénégal. La Guinée, elle, s'est arrachée pour éliminer le Rwanda (72-68). Après cette grosse performance, les Guinéens ont rendez-vous avec la Côte d'Ivoire.



Victorieux à 11 reprises de l'Afrobasket dans son histoire, systématiquement sur le podium entre 1983 et 2015, l'Angola est tombé de haut, lors de l'édition 2017, avec une élimination dès les quarts de finale face au Sénégal. Avec une victoire et deux défaites dans le groupe A, cet Afrobasket 2021 a failli tourner au fiasco. Mais les Palancas Negras sont passées de peu et ont gagné le droit de jouer un match de barrage qualificatif pour les quarts de finale, ce lundi 30 août.