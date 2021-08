Descente chez Alioune Badara Cissé, sa famille et ses proches toujours inconsolables (Témoignages) - adakar.com

News Necrologie Article Necrologie Descente chez Alioune Badara Cissé, sa famille et ses proches toujours inconsolables (Témoignages) Publié le mardi 31 aout 2021 | senenews.com

Me Alioune Badara Cissé numéro 2 de l’Alliance Pour la République (APR)

L’ex médiateur de la République Me Alioune Badara Cissé repose désormais à Touba. Après son inhumation dans la ville sainte auprès de son fils, la famille est retournée dans son domicile à Dakar.



Ce matin, famille proches, amis et collègues du médiateur ont pris d’assaut la maison du défunt pour les présentations de condoléances. Avant l’arrivée du président de la république Macky Sall, les témoignages ont été unanimes envers celui qu’il considérait comme un fédérateur né.



Dans ce reportage fait par les équipes de SeneNews, les anciens collègues de Me Alioune Badara Cissé retracent la vie du défunt avocat.