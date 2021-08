Idrissa Seck absent depuis 4 mois: Est-il au repos ou en hibernation ? - adakar.com

Idrissa Seck absent depuis 4 mois: Est-il au repos ou en hibernation ? Publié le mardi 31 aout 2021

Idrissa Seck

Depuis quelques mois tout le monde constate l’absence de ” Ndamal Kadior” même dans les plus grands évènements. Idrissa Seck, le président du Conseil économique social et environnemental du Sénégal, absent depuis le mois d’avril, et on s’évertue à dire qu’il va bien, qu’il est en vacances avec sa famille informe Xibaaru.



Selon Yankhoba Diattara, le 2ème vice-président de Rewmi essaye tout simplement de cacher la vérité aux Sénégalais et aux membres de son parti en disant qu’Idrissa Seck va bien, tantôt qu’il est en vacances avec sa famille en France, tantôt qu’il était au Sénégal et enfin pour dire qu’il se repose. La question que se pose Xibaaru c’est s’il s’agit d’un repos ou une hibernation de 4 mois, payé au frais du contribuable.



Pourtant il y’a 48 heures un quotidien de la place avait livré que le président du CESE a été localisé à Paris où il se trouve actuellement et a même pris quelques kilos. D’ailleurs il compte rentrer, dès la fin du mois d’août, à Dakar », indique le journal indique Xibaaru.



Selon Xibaaru qui va plus loin, en informant que Idrissa Seck aurait pris quelques Kilos. Déjà alors qu’il en avait une plus sur son IMC (Indice de masse corporelle). Il était déjà trop « gros » pour sa taille. Et si le journal dit qu’il a pris des kilos c’est le « gars » a enflé grave…Et ce sont les effets des corticoïdes rajoute notre source. Idrissa Seck est malade et prend des corticoïdes pour se soigner. Et ces médicaments vous font grossir. Il n’est pas totalement guéri et les corticoïdes l’aident à se remettre. Yankhoba Diattara, Macky Sall et son dircab, Mahmoud Saleh sont au courant de l’état de santé de Idrissa Seck. Et ils gèrent tout dans le plus grand secret.

