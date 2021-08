Nécrologie: Macky Sall présente ses condoléances à la famille de Me Alioune Badara Cissé - adakar.com

Dakar, le 30 août 2021 - Le président de la République s`est rendu, ce lundi, chez Me Alioune Badara Cissé, ancien Médiateur de la République, décédé, samedi, des suites d`une courte maladie. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, s’est rendu, ce lundi 30 août 2021, à Hann Marinas, à Dakar, chez le défunt Médiateur de la République, Me Alioune Badara Cissé, décédé, samedi, dans la capitale sénégalaise des suites d’une courte maladie.



Le chef de l’État, Macky Sall, a présenté ses condoléances à la famille du défunt qui fut son premier ministre des Affaires étrangères, en 2012 avant qu’il le nomme quelques années plus tard à la Médiature de la République, fonction que Me Alioune Badara Cissé a occupée jusqu’au 6 août dernier.



Devant les parents de feu Me Cissé, le président Macky Sall "a salué la mémoire d’un homme de conviction et un fidèle compagnon de la première heure à l’Alliance pour la République".



L’ancien ministre des Affaires étrangères est décédé du Covid-19. Sa disparition a provoqué des témoignages unanimes de tous bords politiques sur les qualités humaines de l’homme.



Me Alioune Badara Cissé avait accompagné Macky Sall, alors opposant à Abdoulaye Wade, dans tous ses combats. D’ailleurs, il est connu comme étant celui qui avait conduit la délégation qui avait déposé les pièces administratives créant l’Alliance pour la République, parti qui va être le piédestal qui projettera quelques années après Macky Sall à la présidence de la République.



Me Alioune Badara Cissé était également connu pour son franc-parler et son intransigeance. Des traits de caractère qui lui avaient valu d’ailleurs quelques déboires dans son parti politique.



Au domicile de Me Alioune Badara Cissé, le président Macky Sall a trouvé Serigne Moustapha Abdou Khadre Mbacké, guide spirituel du défunt. "Le marabout a témoigné également de l’excellence des relations entre le Président Sall et Alioune Badara Cissé", apprend-on.



Makhtar C.