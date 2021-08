Sénégal vs Togo : Blessure d’un Lion, mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sénégal vs Togo : Blessure d’un Lion, mauvaise nouvelle pour Aliou Cissé Publié le lundi 30 aout 2021 | senenews.com

© aDakar.com par DR

Aliou Cissé, sélectionneur de l`équipe nationale du Sénégal

Tweet

Mercredi prochain, le 1er septembre, le Sénégal accueille le Togo au Stade Lat Dior de Thiès, pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar. Un match très important, auquel ne devrait pas participer le joueur de l’AS Monaco, Krépin Diatta.



Blessé à la cheville lors de la défaite de l’AS Monaco 2-0 à domicile face à Lens, le milieu offensif n’a plus rejoué. Il a été écarté face au Shakhtar Donetsk et ce dimanche, face à Troyes, il a encore été retiré du groupe pour blessure.



Pour le match face au Togo, on se dirige donc vers un forfait de Krépin Diatta, un pion important de Aliou Cissé.



En espérant le retrouver une semaine plus tard, face au Congo, à Brazzaville.