Football, salles d’entraînement… La déclaration de Sérigne Bass Abdou Khadr - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football, salles d’entraînement… La déclaration de Sérigne Bass Abdou Khadr Publié le lundi 30 aout 2021 | senenews.com

© Autre presse par DR

Sérigne Bass Abdou Khadr

Tweet

Ce dimanche, Serigne Bass Abdou Khadr, porte parole du Khalife des Mourides, à fait une déclaration. Il a par ailleurs évoqué les enfants de moins de 10 ans qui conduisent des charettes, les salles de sport ainsi que le football pratiqué dans la ville sainte.



Pour les enfants, il pense qu’il doive être encadré. « Ils ont besoin d’être éduqués et instruits. J’interpelle la mairie », dit-il.



Le porte-parole du Khalife Général des Mourides évoquera aussi cette floraison des salles d’entraînements signalant qu’elles ne sont pas interdites. Seulement, elles méritent d’être régulées pour ne pas abriter des scènes indésirables en milieu religieux.



« Les salles d’entraînements ne sont pas interdites mais il ne faudrait pas que les hommes et les femmes s’entraînent dans le même espace et que les gens se mettent à écouter de la musique. Nous invitons les populations à signaler si ce phénomène est de mise dans leurs quartiers… »,ajoute-t-il, rapporte Dakaractu.



Il regrettera aussi le football pratiqué dans les rues de Touba invitant à la prise de mesures. « Celui qui habite Touba doit être différent de celui qui habite ailleur »