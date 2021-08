Afrobasket 2021: la Côte d’Ivoire et le Sénégal se qualifient pour les quarts sans trembler - adakar.com

Afrobasket 2021: la Côte d'Ivoire et le Sénégal se qualifient pour les quarts sans trembler Publié le lundi 30 aout 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Afrobasket masculin 2021: Le Sénégal gagne face au Soudan du Sud

Avec trois victoires en autant de matches, la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont fini premiers des groupes C et D. Le Nigeria, le Kenya, le Soudan du Sud et l’Ouganda passeront par les qualifications pour espérer rejoindre les quarts.



Pour la Côte d’Ivoire et le Nigeria, la victoire était impérative pour s’octroyer la première place du groupe C et s’éviter un match de qualification pour accéder aux quarts. Et c’est finalement les Ivoiriens qui se sont offert une troisième victoire en autant de matches en s’imposant 77 à 68 face aux Nigérians grâce à un très bon Matt Costello, auteur de 12 points pour 6 rebonds. Deuxième du groupe, le Nigeria devra passer par un match de qualification.



Watch the game highlights of the second game of the day, with @ivoirebasket earning their quarter-final spot over @NigeriaBasket!#AfroBasket #2021 #Celebrate60 pic.twitter.com/J9ly7dToGH



— FIBA AfroBasket (@AfroBasket) August 29, 2021

Dans l’autre match du groupe entre le Kenya et le Mali, la victoire était impérative pour les deux équipes si elles voulaient continuer la compétition. Le Kenya s’est imposé 72-66 dans un match plutôt disputé. Avec ses 16 points mais surtout ses 11 rebonds défensifs, Tylor Ongwae a été l’un des principaux artisans de cette victoire. Troisième, le Kenya jouera lui aussi un match de qualification pour les quarts tandis que le Mali est éliminé.