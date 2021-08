Sénégal : un mort et 11 personnes secourues lors du naufrage d’une pirogue avec près de 60 migrants à bord - adakar.com

La Marine nationale a repêché un corps sans vie et secouru 11 personnes après le naufrage d'une pirogue transportant une soixantaine de migrants clandestins, au large de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, ont rapporté ce samedi l'Agence de presse sénégalaise (APS) et plusieurs autres médias locaux.



Les rescapés étaient huit Sénégalais et trois Gambiens, selon la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), cité par l'APS.



Le corps sans vie a été remis à une équipe de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, a indiqué la DIRPA, ajoutant que la Marine nationale a déclenché cette opération de secours après avoir été informée du repêchage d'un homme à 35 km de l'embouchure du fleuve Sénégal.



Selon la DIRPA, le naufrage de l'embarcation, qui transportait une soixantaine de personnes, se serait produit, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces migrants clandestins tentaient de rallier les côtes espagnoles, à bord d'une embarcation de fortune.



Plusieurs jeunes migrants, partis de certaines côtes sénégalaises ont péri en haute mer ces dernières années, dans leur tentative de rejoindre les îles Canaries en Espagne et entrer ainsi en Europe. Le gouvernement sénégalais, appuyé par les Etats de l'Union européenne, a pris diverses mesures pour contenir ces migrations clandestines, mais le phénomène se poursuit.