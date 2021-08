Mondial de beach soccer: le Sénégal s’incline face à la Suisse dans le match pour la 3e place - adakar.com

News Sport Article Sport Mondial de beach soccer: le Sénégal s’incline face à la Suisse dans le match pour la 3e place Publié le dimanche 29 aout 2021 | RFI

© Reuters par EVGENIA NOVOZHENINA

Les Sénégalais n`ont pas réussi à venir à bout des Suisses qui se sont imposés 9-7 dans le match pour la troisième place à Moscou le 29 août 2021.

Battus par les Suisses 9-7 dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde de beach soccer, les Sénégalais terminent la compétition avec une quatrième place historique, mais ils peuvent nourrir quelques regrets.



Après la désillusion de la veille et la défaite en demi-finale face au Japon, le Sénégal avait à cœur de se racheter et de terminer la compétition sur une bonne note. L’envie s’est en tout cas faite sentir dès le début de la rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roues.



Le premier tiers temps s’est terminé sur un score de 3-3 grâce à des buts de Sylla (3e), Diatta (9e) et Diagne (10e), le plus dur restait donc à faire mais les Lions indomptables semblaient être nettement mieux rentrés dans la partie que la veille. D’autant plus que juste après le retour de la pause, ils ont pris l’avantage grâce à un nouveau but de Ninou Diatta (13e) avant que Papa N’Dour ne vienne enfoncer le clou deux minutes plus tard.

