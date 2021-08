Décès de Me Alioune Badara Cissé: Macky Sall “très peiné“ rend “hommage à un homme de conviction et un brave compagnon“ - adakar.com

Décès de Me Alioune Badara Cissé: Macky Sall "très peiné" rend "hommage à un homme de conviction et un brave compagnon" Publié le dimanche 29 aout 2021

Le président de la République, Macky Sall, a réagi, ce samedi soir, à l'annonce de la disparition de Me Alioune Badara Cissé, ancien ministre des Affaires étrangères et jusqu'à tout récemment médiateur de la République.



Le chef de l'État a exprimé sa peine et rendu hommage au membre fondateur de l'APR et au brave compagnon.



"Je suis très peiné d’apprendre le décès de Me Alioune Badara Cissé, membre fondateur de l’APR, ancien Ministre des affaires étrangères et ancien Médiateur de la République. Je rends hommage à un homme de conviction et un brave compagnon. Qu’Allah l’accueille en son Paradis", a écrit Macky Sall sur sa page Facebook.



Me Alioune Badara Cissé est décédé, ce samedi, en début de soirée des suites d'une courte maladie. Il avait contracté la Covid-19.



