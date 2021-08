Nécrologie : Décès, ce samedi, de Me Alioune Badara Cissé, ancien ministre et ancien Médiateur de la République - adakar.com

Nécrologie : Décès, ce samedi, de Me Alioune Badara Cissé, ancien ministre et ancien Médiateur de la République Publié le dimanche 29 aout 2021

Me Alioune Badara Cissé, médiateur de la République

C'est une nouvelle terrible qui vient de s'abattre sur le Sénégal. L'ancien Médiateur de la République, ancien ministre des Affaires étrangères, Me Alioune Badara Cissé, s'en est allé.



Parmi les proches collaborateurs du président de la République, Macky Sall, et membre fondateur de l'Alliance pour la République ( Apr), Me Alioune Badara Cissé est décédé, ce samedi des suites d'une courte maladie.



Me Alioune Badara Cissé venait de finir son mandat de 6 ans à la tête de la Mediature de la République, au début du mois d'août. Il avait remplacé à ce poste le professeur Serigne Diop.



L'ancien ministre laisse le souvenir d'un homme véridique, sincère et foncièrement républicain.



Sa dernière sortie remarquée remonte au mois de mars après les événements violents intervenus avec l'arrestation du président du parti "Pastef, les patriotes", Ousmane Sonko.



Makhtar C.