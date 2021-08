Sénégal: les producteur et acteurs de la websérie «Cirque noir» auditionnés par un juge - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Coulisses Article Coulisses Sénégal: les producteur et acteurs de la websérie «Cirque noir» auditionnés par un juge Publié le samedi 28 aout 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Extrait de la bande annonce de «Cirque Noir», la série qui fait scandale à Dakar.

Tweet

Au Sénégal, les six prévenus producteur et acteurs de la websérie « Cirque noir » ont été auditionnés, vendredi 27 août, par un juge du tribunal de Dakar, dix jours après leur arrestation. Ils sont poursuivis en détention pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et outrage public à la pudeur.



Ces accusations font suite à la plainte de l'ONG islamique Jamra concernant la diffusion de la bande-annonce de leur série qualifiée de « pornographique » et qui avait fait polémique, car contenant des scènes dénudées et des dialogues jugés vulgaires. Si l’ONG est habituée à porter plainte auprès du Conseil national de l’audiovisuel (CNRA), c’est la première fois que l’équipe d’une série passe devant la justice. Pendant une audience de près de deux heures, les six prévenus ont été interrogés par la juge et le procureur qui a requis deux ans de prison ferme pour le producteur et un an pour les autres.