Sénégal: l’ancien dictateur tchadien Hissène Habré enterré sans apparat

La dépouille de l`ex-président tchadien Hissène Habré mise en terre à Dakar

eux cents proches et sympathisants tchadiens et sénégalais de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré ont prié devant sa dépouille jeudi sur l'esplanade d'une mosquée en chantier à Dakar avant de l'accompagner au cimetière, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, est décédé du Covid-19 à l'âge de 79 ans au Sénégal où il avait été condamné à la prison à vie en 2016 par une juridiction africaine pour crimes contre l'humanité, viols, exécutions, esclavage et enlèvement.



"Son engagement pour une Afrique libre, digne, solidaire et fière était profondément ancré en lui et notre devoir aujourd'hui, c'est de le réhabiliter et de lui rendre justice", a dit l'un de ses fils, Hamid Hissène Habré, devant le cimetière de Yoff, un quartier de Dakar, après son enterrement à l'abri des regards de la presse.



Il a décrit un "père aimant" et dénoncé comme une "injustice" sa condamnation par une juridiction africaine.