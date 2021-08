Éliminatoires Coupe du monde Qatar 2022: Aliou Cissé publie une liste de 25 joueurs - adakar.com

News Sport Article Sport Éliminatoires Coupe du monde Qatar 2022: Aliou Cissé publie une liste de 25 joueurs Publié le vendredi 27 aout 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Aliou Cissé, sélectionneur de l`équipe nationale du Sénégal

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a rendu publique, ce vendredi, une liste de 25 joueurs pour les deux matches de l'équipe nationale comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde Qatar 2022.



Aliou Cissé est resté dans sa logique en gardant la base son équipe. On note également la présence de Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Abdou Diallo ou encore Fodé Ballo Touré.



Les cadres Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté sont toujours là.



Le Sénégal va affronter, mercredi 1er septembre, le Togo au stade Lat Dior de Thiès. Le Mardi 7 septembre 2021, les Lions feront le déplacement à Brazzaville pour la deuxième journée des éliminatoires.



La liste des joueurs convoqués



Gardiens de but:

Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng



Défense:

Moustapha Name, Abdallah Diop, Ibrahima Mbaye, Abdou Diallo Pape Abou Cissé, Kalidou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Fodé Ballo Touré, Saliou Ciss



Milieu:

Idrissa Gana Guèye, Joseph Lopy, Mamadou Loum Ndiaye, Krépin Diatta, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr,



Attaque:

Sada Thioub, Ismaila Sarr, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Habibou Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck



Makhtar C.