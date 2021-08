Politique, incendie et sport à la Une au Sénégal - adakar.com

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Les quotidiens sénégalais parvenus vendredi à APA traitent d’une diversité de sujets dominés par les élections locales 2022, l’incendie au Building administratif et la qualification de l’équipe nationale de Beach Soccer en demi-finale de la Coupe du monde.



« A Yoff, ici repose Hissène Habré », titre le quotidien national Le Soleil. Vox Populi souligne que l’ex-président tchadien a reçu hier « l’ultime hommage » lors de son inhumation. Hamid, un de ses fils, a à l’occasion livré un « témoignage poignant », promettant de « réhabiliter » son défunt père.



Sur un autre sujet, Sud Quotidien note que la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY) est face « au défi du bilan » sur plusieurs problématiques comme le chômage des jeunes, les inondations, la hausse des prix et la gestion de la Covid-19. Pour le journal, la demande sociale constitue « l’autre juge des Locales de janvier 2022 ».



Dans ce cadre, Le Témoin note que « les leaders de BBY jouent à fond la carte Macky Sall ». Ce dernier s’adresse dans Le Quotidien à ses alliés : « Nous devons nous faire confiance ».



En outre, Walf Quotidien se demande « pourquoi les +Grands+ ne veulent pas des +Petits+ » dans les coalitions de l’opposition. EnQuête voit toutefois « les grandes manœuvres » au sein de ce camp en vue des prochaines joutes électorales : « La grande coalition est en gestation malgré les dissensions ».



Sur un autre sujet, le journal rapporte que la société civile met à nu dans un rapport la gestion des fonds Covid-19, en se posant « 1000 milliards de questions ». Moundiaye Cissé de l’ONG 3D souhaite que ce rapport ne devienne pas « un rapport de plus » et exige « un suivi ».



Sur le même sujet, le commandant Moustapha Sylla réagit dans Libération face aux attaques contre le comité de suivi de « Force-Covid-19 ». Pour l’officier gendarme, « l’indiscipline commence à devenir notre sport national » en voyant « ceux qui sont derrière les claviers ou sur des plateaux à raconter ce qu’ils veulent, ce n’est pas sérieux ».



Le journal titre également sur l’incendie au Building Administratif et raconte « ce qui s’est réellement passé », avec « à l’origine, des travaux de la société +dooke+ ». Quoi qu’il en soit, Vox Populi indique que le feu au Building a causé de « grosses frayeurs vite maitrisées ». A l’origine de l’incendie au 10e étage, des travaux d’une entreprise qui procédait à des rénovations sur la façade, explique le journal.



Le Quotidien ne clôt pas le sujet et titre : « Une fumée 100 interrogations ». En effet, près de 40 milliards ont été investis dans la réfection de l’immeuble. Aussi, les conditions d’attribution du marché « avaient fait l’objet d’une polémique », rappelle le journal.



En sports, L’Observateur plonge « au cœur de l’exploit de Moscou » où l’équipe nationale de Beach Soccer s’est qualifiée jeudi en demi-finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Les Lions ont dompté (5-4) le Brésil, favori et plusieurs fois vainqueur de la compétition, dans un match âprement disputé.



« Enfin dans le carré d’as du Mondial », jubile Stades. Raoul Mendy, un des leaders techniques et double buteur face aux Auriverde, veut avec ses partenaires « continuer à faire rêver les Sénégalais ». Pour leur entraîneur Ngalla Sylla, « il fallait un bon mental pour revenir » dans la partie.



