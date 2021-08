Trois questions à… Cheikh Sarr, sur la victoire du Rwanda devant la Rd Congo (82-68) : «Si les joueurs gardent ce niveau de confiance et cette sérénité…» - adakar.com

Trois questions à… Cheikh Sarr, sur la victoire du Rwanda devant la Rd Congo (82-68) : «Si les joueurs gardent ce niveau de confiance et cette sérénité…» Publié le vendredi 27 aout 2021 | Le Quotidien

Cheikh Sarr, coach de l`équipe du Sénégal de basketball

Pour son premier match officiel avec le Rwanda dans cet Afrobasket 2021, Cheikh Sarr a de quoi être satisfait suite au large succès de ses hommes devant la Rd Congo (82-68).



Quelle est votre réaction après la victoire du Rwanda sur la Rd Congo pour la première journée de l’Afrobasket ?

On a obtenu le nombre de points qu’il faut avec cette victoire. Il y a une très bonne réaction des joueurs dès l’entame du match pour ralentir la progression de cette équipe de la Rd Congo. C’est une équipe qui a quand même des joueurs de grande taille. On ne voulait pas qu’ils déroulent leur jeu aisément. Donc, je suis très satisfait en général de la plupart des joueurs et du plan de match qui a été respecté. S’ils gardent ce niveau de confiance et cette sérénité, ça peut nous aider dans les joutes à venir. Je suis très reconnaissant de leur niveau d’engagement. J’ai vu quand même un certain niveau d’engagement très relevé. Ils ont sué jusqu’au bout.



Et sur le plan personnel, comment avez-vous vécu ce premier match sur le banc d’une autre sélection que le Sénégal ?

C’est une satisfaction personnelle. Jouer à la maison et gagner un premier match, c’est quelque chose de grandiose. Comme je dis, je suis aussi satisfait de l’engagement des joueurs et du niveau de confiance. On a joué sans savoir que le Président (Paul Kagamé) était dans les tribunes. C’est vrai que la pression était là. Tout le monde avait une grosse pression de bien faire. C’était une pression positive. C’est une autre expérience dans un nouveau pays et d’autres formes de communication avec le public. C’est énorme. Dans tous les pays où l’équipe organise, avec des fans qui viennent, c’est toujours comme ça. Partout on voit le soutien du public.

Le prochain match va vite arriver. Ce sera jeudi contre l’Angola qui a perdu face au Cap-Vert. Com­ment allez-vous aborder ce match ?

On prend le match contre l’Angola avec beaucoup de sérénité. C’est une équipe très forte qui a de très bons joueurs qui ont joué les qualifications pour la Coupe du monde. Ils ont fait un bon match contre la Pologne, même s’ils ont perdu. Cela leur a permis de se préparer en Europe. C’est une équipe qui a montré qu’elle a du cran. Ils ont fait revenir certains comme Mingas (Eduardo) et ils ont ajouté de la valeur avec des joueurs extérieurs comme Edson Ndoniema, le meneur Dundao (Childe) qui a mis plus de 20 points, la dernière fois. Donc, on prépare ce match sérieusement.