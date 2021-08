Edouard Mendy, meilleur gardien de la Ligue européenne des champions - adakar.com

News Sport Article Sport Edouard Mendy, meilleur gardien de la Ligue européenne des champions Publié le vendredi 27 aout 2021 | Agence de Presse Africaine

Édouard Mendy, gardien de but des Lions du Sénégal

L’international sénégalais récolte les fruits de sa brillante première participation à la plus grande compétition interclubs.



Dans la confrérie des gardiens de but, Edouard Mendy s’est construit une solide réputation à une vitesse éclair. Au chômage en 2014, l’imposant portier a gagné sa place au soleil en Premier League, le championnat anglais où rien ne se donne.



Avec Chelsea FC, club de Londres, Edouard Mendy a marché sur l’Europe en s’adjugeant la Coupe aux grandes oreilles au détriment de Manchester City. Dans les cages des Blues, l’athlète de 29 ans a bouclé neuf matchs sur douze sans encaisser le moindre but.



Une campagne de haute volée que l’Union des associations européennes de football (Uefa) a sanctionnée ce jeudi par le titre de meilleur gardien de la C1 pour la saison 2020/2021.



Opposé à Villareal, en finale de la Supercoupe d’Europe, Chelsea s’est également imposé aux tirs au but. Un autre triomphe d’Edouard Mendy plus que jamais favori pour le trophée de meilleur joueur africain de l’année.



