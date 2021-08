Union postale universelle : l’Ivoirien Isaac Gnamba Yao, désigné nouveau Président du Conseil d’Administration - adakar.com

Le 26 aout 2021 lors de la dernière session du 27ème Congrès, le Ministre de l’Economie Numérique, des Télécommunications et de l’Innovation, Monsieur Roger Félix ADOM, a annoncé la désignation par le Président de la République de Côte d’Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, de Monsieur Isaac GNAMBA YAO, Directeur Général de la Poste de Côte d’Ivoire, en qualité de Président du Conseil d’Administration de l’UPU pour le cycle 2021-2024.



Nommé Directeur Général de la Poste de Côte d’Ivoire en juillet 2016, Isaac GNAMBA YAO fait aujourd’hui partie des piliers du secteur postal ivoirien et n’a ménagé aucun effort aux côtés de son Ministère de tutelle, pour que la Côte d’Ivoire soit désigné pays hôte du 27ème Congrès postal universel.



Cette nomination représente un symbole de la politique du Président Alassane OUATTARA, qui vise à faire la promotion de la nouvelle génération, à des postes de haut niveau.



A travers ce choix pour porter la voix de la Côte d’Ivoire au sein de l’UPU, le gouvernement ivoirien affirme sa volonté d’accorder une place primordiale à la redynamisation du secteur postal. Aussitôt après sa nomination, le nouveau PCA de l’UPU a présidé son premier conseil à l’auditorium du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.



Rappelons que le Conseil d’administration a pour mission d’assurer, entre deux Congrès, la continuité des travaux de l’Union, conformément aux dispositions des Actes.



Conformément au règlement général de l’Union postale universelle, le Conseil d’Administration se compose de 41 membres. La Présidence est dévolue de droit au Pays-membre hôte du Congrès. Les 40 autres membres du Conseil d’administration (CA) sont élus par le Congrès sur la base d’une répartition géographique équitable.



Le dernier jour du 27ème Congrès à Abidjan s’achève avec l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration et du Conseil d’Exploitation Postale, pour les quatre prochaines années.



La veille, le Japonais Masahoki metoki et le Sloven Marjean Osval ont remporté les élections aux postes de Directeur Général et de Vice-Directeur Général de l’UPU et prendront fonction à compter du 01 Janvier 2022. Un duo de hauts cadres du système des Nations Unies qui annonce une nouvelle dynamique et une nouvelle vision. D’après les premiers mots des nouveaux élus, un accent tout particulier sera mis sur le repositionnement de l’UPU comme un catalyseur pour les pays-membres et un comme un organe chargé d’accompagner la mise en œuvre des politiques sectoriels nationales.







A. N