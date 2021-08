Une combinaison médicament anti-palud et vaccin ferait baisser la mortalité infantile - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Une combinaison médicament anti-palud et vaccin ferait baisser la mortalité infantile Publié le vendredi 27 aout 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Lutte contre le paludisme

Tweet

Pour la première fois de leur histoire, les Sénégalais se sont qualifiés pour le dernier carré de la Coupe du monde de beach soccer en battant en quart de finale le Brésil, après prolongations, ce jeudi 26 août à Moscou (5-4).



Journée historique pour les Lions. Après deux éliminations de suite en quart de finale du Mondial de beach soccer, quatre en tout, les Sénégalais vont enfin s’inviter dans le dernier carré.



Après avoir dominé le Portugal, tenant du titre, lors de la phase de poules, les sextuples champions d’Afrique ont réalisé un nouvel exploit en éliminant l'équipe la plus sacrée de la compétition (14), au terme d’un match fou, et à rallonge.



Remontada sénégalaise

Menés 3-1 à la fin de la deuxième période, les Lions sont parvenus à égaliser lors du troisième acte grâce à Raoul Mendy et Mandione Diagne. En prolongations, à moins de deux minutes du terme, les deux buteurs ont récidivé coup sur coup pour s’offrir chacun un doublé, avant la réduction de l’écart du Brésil dans les dernières secondes (5-4).