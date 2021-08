Sénégal : Les exportations augmentent de 23 milliards de FCFA en juin - adakar.com

Sénégal : Les exportations augmentent de 23 milliards de FCFA en juin Publié le vendredi 27 aout 2021 | financialafrik.com

Le port de Dakar.

Le port de Dakar.

Les exportations de biens du Sénégal au terme du mois de juin 2021 se sont accrues de 23 milliards de FCFA (34,500 millions d’euros) par rapport à leur niveau du mois de mai 2021, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



La DPEE note en effet dans son Point de conjoncture de la période sous revue que ces exportations sont passées de 197,4 milliards de FCFA à 220,4 milliards de FCFA entre mai et juin 2021. < >, explique la DPEE.



Quant aux exportations d’or non monétaire, elles ont affiché une légère hausse de 0,4 milliard entre mai et juin 2021.



Concernant les produits alimentaires, l’augmentation notée est essentiellement attribuable aux produits halieutiques (+1,8 milliard).



En glissement annuel, la DPEE signale que les exportations de biens se sont confortées de 40,9% ou 64,0 milliards), reflétant la progression des exportations d’or brut (+20,7 milliards), d’acide phosphorique (+7,5 milliards), de produits pétroliers (+6,4 milliards), de titane (+3,9 milliards), d’engrais minéraux et chimiques (+3,5 milliards) et de ciment (+3,4 milliards).



En revanche, les ventes à l’extérieur de produits alimentaires sont ressorties en baisse de 0,4 milliard, sous l’effet de la contraction des exportations de produits arachidiers (-4,4 milliards), toutefois, amoindri par la hausse de la valeur des ventes de produits halieutiques (+2,2 milliards).



Concernant les importations de biens, elles sont passées de 349,2 milliards de FCFA en mai 2021 à 453,3 milliards de FCFA un mois plus tard, soit une hausse de 29,8% (+104,2 milliards). Selon la DPEE, cette progression reflète le renforcement de la valeur des acquisitions de produits pétroliers (+37,6 milliards), de machines, appareils et moteurs » (+18,0 milliards), de véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles (+11,4 milliards), de produits pharmaceutiques (+7,4 milliards) et de produits alimentaires (+6,2 milliards).



La hausse des importations de produits pétroliers est tirée principalement par celle des huiles brutes de pétrole (+35,3 milliards), renseignent les services de la DPEE. Concernant les importations de produits alimentaires, la hausse est expliquée par l’accroissement des achats à l’étranger de froment et méteil (+6,3 milliards) et de riz (+2,0 milliards).



En glissement annuel, les importations de biens se sont accrues de 37,0% (122,5 milliards) du fait notamment de la hausse des importations de véhicules, matériels de transport et pièces détachées automobiles (+24,8 milliards), de machines, appareils et moteurs (+23,8 milliards), de produits pétroliers (+14,3 milliards), de produits pharmaceutiques (+13,7 milliards) et de produits alimentaires (+3,6 milliards).