© Présidence par PMD

Départ du président Macky Sall pour l`Allemagne

Le président de la République, Macky Sall, a quitté Dakar, ce jeudi 26 août 2021, au matin, à destination de Berlin, en Allemagne. Le chef de l’État va prendre part à partir de vendredi 27 août 2021, au Sommet du Compact with Africa (CwA) qui sera présidé par la Chancelière allemande Angela Merkel.



Le Compact with Africa (CwA) est une initiative lancée en 2017 par Angela Merkel sous la Présidence allemande du G20. L’initiative vise à attirer des investisseurs privés dans les Etats africains, qui à leur tour s’engagent à initier des réformes économiques.



Le but poursuivi est ainsi d’accroître l’attractivité des investissements privés en améliorant de manière substantielle les cadres macroéconomique, commercial et financier.



À ce jour, une douzaine de pays africains ont rejoint l’initiative Compact with Africa (CwA). Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, de l’Éthiopie, du Ghana, de la Guinée, du Maroc, du Rwanda, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie.



Makhtar C.