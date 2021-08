UPU: Metoki, nouveau DG, promet un "avenir radieux" de l’organisation - adakar.com

UPU: Metoki, nouveau DG, promet un "avenir radieux" de l'organisation Publié le jeudi 26 aout 2021 | Agence de Presse Africaine

Le Japonnais Masahiko Metoki a été élu nouveau Directeur général du Bureau international de l'Union Postale Universelle à l'issue d'un vote lors de la tenue du 27ème congrès de l'Union Postale Universelle (UPU)

Le nouveau directeur général du Bureau international de l'Union postale universelle (UPU), le Japonais Masahiko Metoki, a promis mercredi un "avenir radieux" de l'organisation, après son élection, lors du 27e Congrès de l'Union à Abidjan.



M. Metoki s'est dit conscient que "le volume de courriers baisse dans le monde". Il envisage de mettre en place un think tank, un groupe de réflexions qui générera des idées pour apporter des solutions spécifiques que connaît chaque pays.



Le secteur postal a beaucoup d'opportunités pour se développer en dépit des problématiques, a fait observer le nouveau directeur général de l'UPU, qui compte apporter des solutions aux fins de donner à cette entité un "avenir radieux".



Il est le premier directeur général du Bureau international de l'UPU issu de l'Asie pacifique. Le Japonais souhaite écouter les voix de toutes les régions et porter leurs besoins autant que possible.



"Chaque pays a ses problèmes" et ses défis, a-t-il insisté, promettant étudier avec son staff leurs différentes problématiques. Il a soutenu que les aspects financiers sont à la charge des gouvernants, l'UPU apporte son expertise.



M. Metoki a admis que "très peu de gouvernements accordent une aide financière" à la poste. Pour ce faire, il appelle les patrons des Postes locales à saisir les opportunités post-Covid-19 pour relancer leurs activités et améliorer la qualité de leurs services.



Pour lui, la digitalisation est une clé des réponses au développement du secteur postal universel. Il envisage également impulser la formation du personnel et surtout créer une relation dans ce sens entre les pays industrialisés et ceux en voie de développement.



Le vice-directeur général du Bureau international de l'UPU élu est M. Osvald Marjan de la Slovénie. Il a été élu au second tour du vote avec 86 voix devant le Camerounais Younouss Djibrine, crédité de 47 voix et Marcela Maron (argentine), qui a obtenu 21 voix.



Au premier tour pour le poste de vice-directeur général, M. Marjan est arrivé en tête avec 74 voix devant le Camerounais Younouss Djibrine, 46 voix, et Marcela Maron, 28 voix. L'Ukrainien Vladyslav Dubenko qui a obtenu 5 voix a été éliminé pour le second tour.



Pour sa part, M. Marjan compte contribuer à "faire grandir l'e-commerce", une niche où il y a beaucoup d'opportunités, tout en mettant l'accent sur les infrastructures publiques qui peuvent être gérées de manière plus efficace.



La Côte d'Ivoire abrite le 27e Congrès de l'Union postale universelle qui s'est ouvert le 9 août et qui s'achève le 27 août prochain.



