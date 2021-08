Le FMI annonce l’allocation des 650 milliards de dollars de DTS, la part du Sénégal pas encore connue - adakar.com

La Directrice générale du FMI a annoncé hier, que l’allocation de Droits de Tirage spéciaux (DTS), d’un montant de 650 milliards de dollars, prend effet.



Le Fmi annonce le démarrage de la mise à disposition des 650 milliards de dollars de Droits de tirage spéciaux (DTS). Une allocation qui permettra aux pays de fournir des liquidités supplémentaires au système économique mondial, en complétant les réserves de change des pays et en réduisant leur dépendance à l’égard d’une dette intérieure ou extérieure plus coûteuse.



« Les DTS sont distribués aux pays au prorata de leurs quotes-parts relatives au FMI. Cela signifie qu’environ 275 milliards de dollars sont destinés aux pays émergents et aux pays en développement, dont 21 milliards pour les pays à faible revenu, ce qui représente jusqu’à 6 % de leur PIB pour certains d’entre eux », a indiqué Mme Kristalina Georgieva.



Pour l’instant, aucune précision sur la part qui reviendra au Sénégal. Mais, l’institution financière indique que les Etats qui en bénéficieront peuvent utiliser l’espace ainsi créé pour soutenir leur économie et intensifier leur lutte contre la crise.



Certains pays membres se sont déjà engagés à prêter 24 milliards de dollars, dont 15 milliards provenant de leurs DTS actuels, au fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance, qui permet au FMI d’accorder des prêts concessionnels aux pays à faible revenu. « Ce n’est qu’un début, et le FMI continuera d’œuvrer avec ses pays membres pour poursuivre cet effort », indique la patronne du FMI.