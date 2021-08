Gorgui Sy Dieng, ailier fort des lions : «On est venus deux fois dans la peau de favoris sans gagner donc…» - adakar.com

Gorgui Sy Dieng, basketteur international sénégalais

C’est le joueur le plus capé parmi les 12 sélectionnés par Boniface Ndong. Gorgui Sy Dieng va disputer son 3ème Afrobasket de rang. Le Lion a faim et veut avancer masqué, sans se soucier des pronostics et autres commentaires. Dans cet entretien accordé à RECORD, le joueur des Hawks d’Atlanta en NBA analyse le groupe du Sénégal, parle des objectifs, du rôle des cadres et de la jeune garde.

Gorgui, c’est votre 3ème Afrobasket après ceux de 2015 et 2017. Quel sentiment vous anime au moment de défendre une fois encore les couleurs du Sénégal ?



On rend grâce à dieu. C’est mon 3ème Afrobasket et je remercie le bon dieu de m’avoir permis de disputer ces compétitions. On est prêts et on a fait tout ce qu’on devait faire. C’est toujours un honneur de porter le maillot national. Je pense même que c’est un privilège de représenter sa nation.



Le Sénégal est dans le groupe d avec l’Ouganda, le Cameroun et le sud soudan. Comment trouvez-vous cette poule ?



C’est une poule difficile, comme disent les gens. Mais je pense qu’on veut gagner on doit battre les meilleurs et on ne se fait pas fixation sur les adversaires. On va jouer match par match. Sud soudan est une bonne équipe. Les gens ne connaissent pas bien cette équipe mais elle se prépare. Le Cameroun est là aussi. L’Ouganda est une équipe surprenante. Ils ont des tireurs et c’est à nous de répondre présents sur le terrain.



Beaucoup d’observateurs citent l’équipe parmi les favoris du tournoi. Qu’en pensez-vous ?



Je ne crois pas au pronostic sur les favoris et autres. Ce qui m’intéresse c’est de savoir qui sera champion d’Afrique le 5 septembre. On est venus deux fois dans la peau de favoris sans gagner. De ce fait, je ne me soucie pas de ça. Je ne perds pas mon temps avec les histoires de favoris. Je me concentre sur ce que je sais faire, étudier les adversaires, se concentrer et être prêt.



En 2015 et 2017, on était tout proche de décrocher le titre. Cette année sera-t-elle la bonne ? C’est le but de notre déplacement à Kigali. Toutes les équipes veulent gagner y compris le Sénégal. Mais la victoire a un prix et c’est à nous de voir le coût et se donner les moyens pour atteindre cet objectif. On est des basketteurs et on veut gagner. C’est notre but.



Quel est le rôle des anciens comme Maurice Ndour, Youssou Ndoye et vous dans le groupe ? Chacun assume son rôle dans l’équipe. J’ai fait trois Afrobasket, Maurice et Youssou sont à leur 2ème campagne. Ils parlent tous aux jeunes et ils le font bien. Me concernant, je discute avec les jeunes et les sensibilise. Je leur dis que le talent seul ne suffit pas pour gagner en Afrique. il faut du courage, de la rigueur et de l’engagement.



Qu’est-ce qui fait la particularité de cette équipe comparativement à celles de 2015 et 2017 ? C’est une équipe qui a plus de tireurs. On a des jeunes adroits et un bon meneur de jeu. Pierrià henry a de l’envergure et il est physique. Les jeunes se sont bien intégrés et ils sont réceptifs. Ils n’ont aucun problème d’adaptation car ils jouent tous dans de bons clubs que ça à l’étranger ou au Sénégal.



Mor B. NIANG (envoyé spécial à Kigali)