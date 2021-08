Caution 15 millions – Cheikh Bamba Dieye : “On ne régule pas la démocratie avec l’argent” - adakar.com

News Société Article Société Caution 15 millions – Cheikh Bamba Dieye : “On ne régule pas la démocratie avec l’argent” Publié le mercredi 25 aout 2021 | Senego

© Autre presse par DR

Cheikh Bamba Dièye, le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (Fsd/Bj)

Cheikh Bamba Dieye s’est fendu d’un post, ce mardi 24 août, pour se prononcer sur la caution fixée pour les élections locales. Une occasion pour le député non-inscrit d’inviter le régime à ne pas réguler la démocratie par l’argent.



Le parlementaire se veut clair dans cette affaire de caution fixée pour les prochaines élections locales. “La démocratie n’est pas une affaire privée. Elle ne doit jamais cesser d’être le choix du peuple. On ne la régule pas par l’argent“, a d’emblée écrit Cheikh Bamba Dieye.



Discrimination



Selon le député, imposer une caution à 15 millions, est discriminatoire. Pire, poursuit-il, c’est priver les citoyens de la possibilité de voter pour le candidat de leur choix.



Pouvoir



Le parlementaire estime également que réguler la démocratie par l’argent n’est rien d’autre qu'”ouvrir une voie royale à ceux qui jouissent honteusement et impunément des ressources de notre pays.”



Argent



Et de conclure : “Le gouvernement apprendra encore une fois à ses dépends que le pouvoir de l’argent n’a jamais fait un bon candidat.“

