Décès de Hissène Habré : Ministre de la Justice, Me Malick Sall se prononce Publié le mercredi 25 aout 2021



Dakar, le 16 avril 2019 - Le nouveau ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Malick Sall, a été officiellement installé dans ses fonctions.

Le ministre de la Justice, Me Malick Sall s’est prononcé sur le décès de l’ancien président tchadien, à l’âge de 79 ans, des suites du Covid-19, ce mardi 24 août 2021, à Dakar. Il était détenu au Sénégal, où il a été condamné à la prison à perpétuité pour des crimes commis alors qu’il était à la tête du Tchad entre 1982 et 1990.



Libération de Habré…



“On a pensé à le libérer après la troisième vague, mais c’est tout un processus. Quand il est tombé malade, il a été interné dans une des cliniques privées les plus huppées de ce pays, et c’est là-bas que la maladie s’est aggravée”, a expliqué Me Malick Sall sur la Tfm, repris par Igfm.



Procédure…



D’après le ministre de la Justice, la procédure enclenchée devait lui permettre de regagner sa demeure avec un bracelet électronique. A l’en croire, Hissène Habré ne devait pas retourner en prison, mais Dieu en a décidé autrement.



Dispositions…



Selon Me Sall, le président de la République, Macky Sall avait pris toutes les dispositions nécessaires pour le libérer avec le bracelet électronique. “Lors de la première vague, il a été sorti de prison pour être protégé contre la Covid. Mais après cela, il fallait qu’il retourne en prison pour que l’on puisse déclencher la procédure visant à la libérer sous condition du bracelet électronique”, ajoute-t-il.