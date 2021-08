Afrobasket 2021: une 30e édition plus ouverte que jamais - adakar.com

News Sport Article Sport Afrobasket 2021: une 30e édition plus ouverte que jamais Publié le mardi 24 aout 2021 | RFI

29 novembre 2020, Les basketteurs congolais célèbrent leur victoire contre Madagascar lors des éliminatoires de l`AfroBasket 2021 à Kigali. Tweet

Le 30e Championnat d'Afrique masculin de basketball, l'Afrobasket, débute, ce mardi 24 août au Rwanda. Seize équipes sont en lice. Il y a quatre ans, lors de la dernière édition, les Tunisiens l'avaient emporté. Ils sont de nouveau candidats au titre, mais ils ne sont pas les seuls. Le tournoi semble plus ouvert que jamais.



Seize équipes du continent ont décroché leur ticket pour participer aux phases de groupes et tenter d’atteindre la finale qui se déroulera le 5 septembre. À l'heure actuelle, il est encore difficile de dégager un favori. Les basketteurs nigérians auraient pu porter cette étiquette mais l'équipe présente à Kigali n'a rien à voir avec celle qui représentait le continent, à Tokyo, aux Jeux olympiques, il y a un mois. Les stars estampillées NBA ne sont pas venues au Rwanda... Le Nigeria n'en reste pas moins un client de choix, champion d'Afrique en 2015 et finaliste de la dernière édition en 2017, battu par la Tunisie qui, elle, comptera une nouvelle fois sur un collectif rodé pour tenter de conserver son titre.



Les Sénégalais, troisièmes du dernier Afrobasket, arrivent aussi avec beaucoup d'ambition, portés par leur pivot, Gorgui Dieng, qui, après Minnesota Memphis et San Antonio, vient de s'engager avec les Hawks d'Atlanta.



L'Angola, onze fois champion d'Afrique - la dernière en 2013 - aura son mot à dire assurément.



Les Ivoiriens, rois du continent en 1981 et 1985, rêvent, eux, de retrouver leur niveau d'antan. Et ne sous-estimons pas les basketteurs rwandais. Dans une Kigali Arena qui s'annonce bouillante, ils pourraient bien jouer les trouble-fête.