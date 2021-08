Nécrologie: l’ancien président tchadien, Hissène Habré, est décédé, à Dakar, du Covid-19, à 79 ans - adakar.com

Hissène Habré, ancien président du Tchad

L'ancien président du Tchad, Hissène Habré, (1982-1990) est décédé, ce mardi 24 août 2021, à Dakar, la capitale du Sénégal, des suites d'une infection au Covid-19. Hissène Habré était en soins d'urgence depuis lundi après complications dues au diabète et à l'hypertension.



Hissène Habré, âgé de 79 ans, était détenu dans un pavillon spécial de la prison du Cap-Manuel après sa condamnation, en mai 2016 à la prison à perpétuité par le Tribunal spécial africain, à Dakar. L'ancien dictateur tchadien avait été reeconnu coupable de crimes contre l'humanité, viols, exécutions, esclavage et enlèvements.



En avril 2020, pendant la première vague de contaminations du Covid-19, Hissène Habré avait bénéficié d'une mesure provisoire de remise en liberté en raison de son état vulnérable. Il avait été remis en liberté et assigné à résidence pendant plusieurs mois chez lui.



Au début du mois d'août 2021, sa femme, Fatime Raymonde Habré, appuyée par plusieurs organisations de défense des droits humains (AfricaJom Center, la Raddho et le Forum du justiciable), avait sollicité une nouvelle remise en liberté provisoire de l'ancien président du Tchad. Cette demande se justifiait selon les organisations de défense de droits de l'Homme par la vulnérabilité de Hissène Habré et les nombreuses contaminations enregistrées dans le pays.



La requête n'avait pas eu de suite. C'est finalement la Covid-19 qui va emporter l'ancien dictateur tchadien.





