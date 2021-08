Sénégal : décès à Dakar de Hissène Habré - adakar.com

Sénégal : décès à Dakar de Hissène Habré Publié le mardi 24 aout 2021 | Agence de Presse Africaine

© Autre presse par DR

Hissène Habré, l`ancien président tchadien

L’ancien président de la République du Tchad, admis aux urgences depuis hier, est décédé ce mardi 24 août.



Hissène Habré était admis dans un hôpital dakarois, à cause des complications liées au diabète et à l’hypertension. Il y a quelques heures, sa contamination au coronavirus était confirmée par son épouse, Fatima Raymonde Habré.



Hissène Habré, 79 ans, a dirigé le Tchad de 1982 à 1990 à la suite du coup d'État contre Goukouni Oueddei. Renversé à son tour par le défunt président tchadien Idriss Deby Itno en 1990, il se réfugie au Sénégal après sa chute.



Inculpé puis poursuivi pour les crimes de guerre, crimes contre l’humanité, viols, exécutions.., l’ancien chef de guerre va longtemps échapper à la justice africaine. Il a été finalement jugé et condamné à perpétuité le 30 mai 2016 par les Chambres africaines extraordinaires (CAE).



APA