La 30e édition de l'Afrobasket qui se tient à Kigali, au Rwanda jusqu’au 05 Septembre prochain, s’ouvre ce mardi 24 août 2021 avec le Rwanda, pays hôte, qui affrontera la RD Congo (groupe A) en match d'ouverture, à la magnifique salle de la Kigali Arena.







Seize nations iront à l’assaut du sacre continental. Alors que FIBA Afrique fête son 60e anniversaire, ce tournoi promet joie et larmes, mais il sera avant tout une belle manière de célébrer le basket africain.







Les 24 matchs de la phase de groupes auront lieu du 24 au 29 août. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale, tandis que les équipes qui termineront aux 2e et 3e rangs s'affronteront pour compléter le tableau. Les équipes qui prendront la dernière place de leur groupe seront éliminées.







La Tunisie, championne en titre, tentera de devenir la première nation africaine à réussir la défense de son titre depuis l'Angola, victorieux lors de six éditions consécutives de 1999 à 2009.







Les seize équipes ont été réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun :



Groupe A : Rwanda (hôte), République démocratique du Congo, Angola et Cap-Vert

Groupe B : Tunisie, République centrafricaine, Égypte et Guinée

Groupe C : Nigeria, Còte d'Ivoire, Kenya et Mali

Groupe D : Sénégal, Cameroun, Soudan du Sud et Ouganda







