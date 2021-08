Inondations: Le maire de Keur Massar hué et chassé par les habitants - adakar.com

Inondations: Le maire de Keur Massar hué et chassé par les habitants Publié le mardi 24 aout 2021

Keur Massar est l`une des 16 communes du département de Pikine

Située à l`entrée de la presqu`île du Cap-Vert, à l`est de Dakar, elle fait partie de la ville de Pikine. La commune de Keur Massar a été créée en 1996 Tweet

Moustapha Mbengue, maire de Keur Massar et membre de Bby, a passé un sale quart d’heure, diamnche, lors de la visite du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, dans certains quartiers de Dakar, pour superviser la mise en œuvre effective du plan ORSEC déclenché la veille par le gouvernement afin de lutter contre les inondations provoquées par les pluies de ces derniers jours.



Ras-le-bol



Les habitants de Keur Massar ont exprimé leur ras-le-bol face au manque de réaction des autorités, notamment leur maire, suite aux désagréments des inondations qu’ils subissent à chaque hivernage. Venu s’enquérir sur place de la situation des sinistrés, Moustapha Mbengue a été hué et chassé.



Humiliation…



C’était une humiliation totale. Et face à des jeunes en colère et déterminés, l’édile de Keur Massar a été obligé de rebrousser chemin.

