Paiement des pensions de réversion à Thiès : Le calvaire des veuves - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Paiement des pensions de réversion à Thiès : Le calvaire des veuves Publié le mardi 24 aout 2021 | Senego

© aDakar.com par CK

Cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme africaine par la Convention Internationale de l’Africa Femmes Initiatives Positives

La Convention Internationale de l’Africa Femmes Initiatives Positives (Afip), s`est ouverte le vendredi 02 août au siège du Conseil National des Droits de l’Homme à Abidjan-Cocody en marge de la Journée internationale de la femme africaine. Tweet

A Thiès, les veuves souffrent avant de percevoir leurs pensions de réversion. Depuis dix jours, elles passent leurs journées devant les agences de La Poste de la ville, pour ne rien recevoir. Elles dénoncent ces retards de paiement et interpellent les autorités.



Astou Diène fait les cent pas devant la grande agence de La Poste, à Thiès, malgré la fine pluie. Elle est fatiguée de rester assise et son pied droit, atteint d’arthrose, commence à enfler. Ce vendredi est la troisième journée que cette sexagénaire passe à La Poste. Elle n’a toujours pas reçu sa pension. ‘’Avant-hier, je suis restée ici jusqu’à 16 h, pour avoir de quoi préparer le repas de la Tamkharit. Mais je suis rentrée bredouille. J’ai dû emprunter encore de l’argent pour pouvoir faire la cuisine’’, confie-t-elle.



A l’entrée de l’agence, rapporte Enquête, plusieurs femmes, des veuves pour la plupart, attendent. Sur place, pas de bancs pour s’asseoir. Certaines ont pris place sur les barres de fer fixées sur les murs de l’agence. D’autres ont étalé des tapis de prière, écharpes et sacs de riz vides à même le sol. Elles sont venues pour percevoir leurs pensions de réversion. ‘’C’est le fruit du travail de nos défunts maris que nous venons chercher. Ce n’est ni de l’aumône ni un prêt. C’est de l’argent qui nous revient de droit’’, martèle Oumou Diallo,