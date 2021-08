“Grande Coalition – Khalifa pris dans son propre jeu…” (Par Thierno Diop) - adakar.com

Les langues se délient et l’on assiste à un dévoilement progressif de la vérité. Dans cette affaire, on a fait un mauvais procès à Ousmane Sonko. C’est Khalifa Sall, le métronome qui a orchestré tout ce tohu-bohu indescriptible, sans se laisser découvrir.



Et ce n’est pas pour rien que les révélations afférentes à cette coalition sont venues de Serigne Moustapha Sy, qui afficha son soutien à l’ex-maire de Dakar lors de la conférence de presse pré-carcérale de celui-ci en mars 2017.



En clair, depuis sa libération, et dans la plus grande discrétion, Khalifa, qui n’a pas renoncé à ses ambitions présidentielles, a pris langue avec de nombreux leaders de l’opposition, dans l’espoir de bâtir une grande coalition en direction de 2024.



Taxawu Sénégal devait aller aux locales avec ces potentiels souteneurs. C’est en tout cas ce qui était retenu, jusqu’au jour où Khalifa leur révéla avoir déjà monté un nouveau cadre avec le Parti démocratique sénégalais, le PUR et PASTEF. Au moment où ces lignes sont écrites, certains chefs de parti sont dans une colère noire et prennent la démarche de l’ancien édile de la capitale pour une trahison.



Selon des indiscrétions, cette coalition risque de faire long feu. PASTEF et le Pds craignent de susciter la colère de Tivaouane, en s’engageant dans une coalition avec le PUR.

Dépourvu de moyens et lâché par de nombreux maires de l’ex-Taxawu Dakar, Khalifa Sall, soucieux de masquer ses faiblesses, espérait voir cette coalition rafler de nombreuses collectivités aux prochaines locales, pour ensuite se poser en messie en 2024.



Autre ombre au tableau : il y a des querelles de préséance entre ces deux formations politiques précitées pour hériter du statut de chef de l’opposition. Membre du comité directeur du Pds, Assane Ba a accordé samedi un entretien à un journal de la place pour soutenir que le Pds ne peut être que la « locomotive » de cette coalition et ne va pas être traité en « wagon ».



En réalité, le parti sopiste ne se fait pas d’illusion. Il prend ses potentiels alliés au mot, puisque que Me Abdoulaye Wade a toujours appelé le reste de l’opposition à se regrouper derrière le Pds. D’ailleurs, cette proposition a été réitérée récemment par Malick Gackou du Grand parti.



A force de creuser, il nous est revenu qu’outre Khalifa Sall, Barthélemy Dias, qui rêve de devenir maire de Dakar, déploie des trésors de diplomatie pour convaincre Sonko d’adhérer à ce cadre.

En définitive, tout est à refaire ! L’ancien de Dakar est démasqué. Il va devoir s’inventer une nouvelle pirouette pour se faire une place au soleil.



Par Thierno Diop, Journaliste