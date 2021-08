Élections départementales et municipales: Le ministre de l’Intérieur fixe la caution à 15 millions FCFA pour chaque type d’élection - adakar.com

Publié le lundi 23 aout 2021

Antoine Félix Diome, ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome a, dans un arrêté, fixé le montant de la caution aux élections départementales et municipales à quinze (15) millions francs FCFA pour chaque élection. C’est à dire trente (30) millions FCFA pour toute liste qui s’alignerait sur les deux élections.



"En application des articles L.247 et L.282 du Code électoral, le montant de la caution en vue de la participation aux élections départementales d’une part et aux élections municipales d’autre part est fixé à à quinze millions (15.000.000) de francs CFA pour chaque type d’élection", annonce le document officiel émanant du ministère de l’Intérieur.



En fin de semaine dernière, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome avait convié les représentants des différents partis politiques et coalitions politiques pour discuter sur le montant de la caution à verser pour les élections locales. Entre les 20 millions proposés par le camp du pouvoir et les 10 millions portés par l’opposition, l’autorité a préféré couper la poire en deux en fixant la caution à 15 millions FCFA



L’article 2 de l’arrêté du ministre de l’Intérieur précise que "cette somme est à verser à la Caisse des dépôts et consignations, pour chaque type d’élection et par chaque liste quel que soit le nombre de départements ou de communes où la liste de candidats se présente".



Le dépôt de la caution doit se faire "au nom d’un parti politique légalement constitué, d’une coalition de partis politiques légalement constituée, ou d’une entité regroupant des personnes indépendantes", poursuit l’arrêté dans son article 3.



Les élections départementales et municipales sont prévues pour se tenir le 23 janvier 2022.



Makhtar C.