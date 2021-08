27ème congrès de l’Union postale universelle (UPU): la poste invité à faire son entrée dans la digitalisation - adakar.com

Publié le lundi 23 aout 2021

© aDakar.com par Lobatchevski

UPU27 : Le directeur général de l’Union Postale Universelle S.E.M l’ambassadeur Bishar A. Hussein anime une conférence de presse

Abidjan le 23 Août 2021. Le directeur général de l’Union Postale Universelle S.E.M l’ambassadeur Bishar A. Hussein a animé dans la mi-journée de ce lundi au Sofitel Hôtel Ivoire, une conférence de presse pour faire le bilan de sa mandature Tweet



Bishar Hussein, directeur général du Bureau international de l’UPU, a estimé ce lundi 23 août 2021 lors d'une conférence de presse à Abidjan en marge du 27ème congrès de l'Union postale universelle (UPU) que la Poste doit faire son entrée dans le digital.



Selon lui, la quantité de courrier papier ne cesse de diminuer chaque année pour être progressivement remplacée par le digital. Cette transformation, qui au départ était perçue comme une préoccupation, est en réalité une vraie opportunité d’évolution pour le service courrier de La Poste.

À en croire le directeur général du Bureau international de l’UPU, avec la digitalisation du secteur de la Poste, les services iront au-delà de la distribution du courrier et des colis. '' Le digital nous permettra de renforcer notre valeur « client centré » et de proposer une large gamme de services.", a-t-il expliqué. Selon lui, l'une des difficultés auxquelles sont confrontés les pays-membres de l'UPU est le recalibrage des relations avec les acteurs du secteur postal élargi. '' Avec l'essor du commerce électronique, les nouveaux acteurs sont devenus de plus en plus actifs sur les marchés postaux. cela pourrait être transformé en une opportunité pour les l'UPU et ses membres'' a-t-il avoué.



Le conférencier du jour a par ailleurs indiqué que la qualité des services de la Poste doit impliquer les dirigeants des pays. C'est pourquoi il a invité les dirigeants des pays membres à s'investir plus, pour une Poste moderne et capable de proposer des services de qualité.



Aux dires de l'ambassadeur, Bishar Hussein, la Poste a un avenir radieux et constitue une opportunité pour les pays qui mettent le citoyen au centre de leurs activités, de se développer rapidement. Car le plus important encore, c’est de rétablir le capital sympathie et confiance avec les populations. « La Poste a un futur reluisant en Afrique » a-t-il soutenu.



Ouvert par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi Jérôme le lundi 09 août 2021 à la patinoire du Sofitel Hotel ivoire d’Abidjan autour du thème ’’l’avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation’’, le 27ème congrès de l’Union Postale Universelle doit permettre aux pays-membres d'élaborer la Stratégie postale mondiale d’Abidjan. Cette stratégie sera soumise pour approbation par le Congrès et tient compte du contexte commercial mondial, en constante évolution, ainsi que des défis que le secteur postal et l’UPU doivent et devront relever. ''Nous pensons que cette stratégie nous promet un avenir meilleur.'', a confié Bishar Hussein. Cette 27ème édition constitue donc une opportunité économique et stratégique exceptionnelle pour la Côte d’Ivoire et les 53 autres pays membres africains de renforcer leur position au sein de cette institution des Nations Unies et de bénéficier d’un accompagnement technique mais aussi de réformer leur système postal de manière générale.







Créée en 1874, l’Upu dont le siège se trouve à Berne en Suisse, est une organisation des Nations unies.

L’Upu est composée de 192 pays membres et constitue le principal forum de coopération mondiale entre les acteurs du secteur postal.



Cyprien K.