PSG: Idrissa Gana Guèye change la donne à son avantage
Publié le lundi 23 aout 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Idrissa Gana Guèye, nouveau joueur du PSG

Idrissa Gana Guèye, le milieu de terrain sénégalais à qui on prédisait des lendemains difficiles après les nombreux recrutements du Paris Saint Germain, a montré en l’espace d’un match contre Brest, toute son utilité au club parisien, écrit le quotidien sportif français L’Equipe dans son édition de dimanche.



"En un match contre Brest, l’ex Lillois a rappelé à quel point il pouvait être utile dans un rôle spécifique de harceleur", indique le quotidien français.



"Avec les trois stars devant, Mauricio Pochettino (le coach du PSG) va avoir besoin de milieux coureurs capables de couvrir de larges espaces", écrit le journal.



Il considère que "Guèye est avec Herrera et maintenant Wijnaldum, l’un des rares milieux à disposer de cette culture défensive".



"On l’a senti plutôt à l’aise balle au pied à Brest", ajoute le quotidien spécialisé au sujet de l’ancien pensionnaire de Diambars.



Il ajoute que Guèye a ratissé beaucoup de ballons et a inscrit son premier but de la saison d’un tir à l’extérieur de la surface de réparation.



"Et il dispose, son but superbe en témoigne, d’une arme redoutable avec sa frappe de loin", s’émerveille L’Equipe.



Toutefois, le quotidien français affirme que "le PSG ne s’opposerait pas en cas d’offre au prix mais en l’état actuel et alors que le joueur n’a pas fait d’un départ un objectif cet été, aucun contact sérieux n’a été noué".



Gana Guèye, capitaine lors de la première partie des matchs amicaux, a démontré, lors de la première séance de l’Argentin Lionel Messi, qu’il disposait d’une palette technique largement au-dessus de la moyenne.

