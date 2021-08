Aux Jeux paralympiques, la différence est une force - adakar.com

Les Jeux paralympiques, qui s’ouvrent mardi 24 août, verront 4 400 sportifs concourir dans 22 sports. Ils se tiendront majoritairement à huis clos. Mais cela n’empêchera pas les athlètes de croire à leur rêve de médaille et de célébrer ensemble la différence.



« Je voulais être le successeur de Jordan et devenir le meilleur basketteur du monde », rigole l’Américain Matt Stutzman. Né sans bras, il utilise ses jambes et ses pieds pour plusieurs activités quotidiennes. À Tokyo, le natif de Kansa City sera présent pour tirer à l’arc. « Il faut vivre sa vie et n’avoir peur de rien. C’est ce que j’essaye d’enseigner à mon plus jeune fils », s'amuse-t-il.



Du tir à l’arc au tennis en fauteuil roulant, des médailles seront à gagner dans 22 sports, dont deux nouvelles cette année, le taekwondo et le badminton. Alors que la plupart des sports ont un équivalent olympique, deux sont exclusivement aux Jeux paralympiques : le goalball, un sport d’équipe pour les athlètes ayant une déficience visuelle, et le boccia, qui est similaire à la pétanque.