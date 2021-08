Covid-19: Liverpool s’opposerait à la libération de ses internationaux - adakar.com

News Sport Article Sport Covid-19: Liverpool s’opposerait à la libération de ses internationaux Publié le lundi 23 aout 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Sadio Mané qualifié, avec Liverpool, en finale de Ligue des champions

L’équipe de Liverpool (élite anglaise) a informé de l’impossibilité de mettre les internationaux évoluant en son sein à la disposition de leurs sélections nationales, en raison de restrictions liées à la pandémie de coronavirus, rapporte la Fédération égyptienne de football (EFA) sur son site officiel.



A cause de la pandémie de la maladie à coronavirus, toute personne quittant le Royaume-Uni devrait observer une quarantaine d’une dizaine de jours à son retour dans certains cas, avant de vaquer normalement à ses occupations, rappelle site de l’instance dirigeante du football.



Compte tenu de cette restriction, l’équipe de Liverpool a envoyé un courrier à la Fédération égyptienne l’informant de l’impossibilité de libérer son attaquant vedette égyptien, Mohamed Salah, pour le prochain stage des Pharaons (28 août au 5 septembre), en perspective des éliminatoires de la Coupe du monde.



A ce sujet, la Fédération égyptienne de football (EFA) annonce travailler de concert avec la Fédération internationale de football (Fifa) pour trouver une solution aux difficultés auxquelles ses internationaux évoluant en Angleterre pourraient être confrontés



Comme plusieurs sélections africaines, l’équipe nationale égyptienne est engagée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 dont elle va jouer les deux premières journées contre l’Angola (1-er septembre) et le Gabon (5 septembre).



Selon le site officiel de la Fédération égyptienne de football, Liverpool a adressé le même courrier aux Fédérations de ses différents internationaux.



Outre Salah, trois autres internationaux africains évoluent chez les Reds, dont le Sénégalais Sadio Mané, le Guinéen Naby Keita et le Camerounais Joel Matip.



Toutefois, depuis la Coupe du monde 2014, Matip n’est plus revenu en sélection camerounaise.



