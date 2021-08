Mondial de beach soccer: le Sénégal bat le Portugal et se qualifie pour les quarts - adakar.com

Mondial de beach soccer: le Sénégal bat le Portugal et se qualifie pour les quarts Publié le lundi 23 aout 2021 | RFI

© Autre presse par DR

Coupe du monde de Beach Soccer: Le Sénégal bat le Portugal 5-1

Au terme d’un match plein de rebondissements, le Sénégal s’est imposé 5-3 face au Portugal lors de son deuxième match de la phase de poule de la Coupe du monde de beach soccer en Russie. Comme lors des deux éditions précédentes, les Sénégalais joueront les quarts de finale.



La rencontre avait pourtant plutôt mal commencé pour le Sénégal, mais les Lions de la Teranga ont su trouver les ressources nécessaires pour renverser un match dont le scénario a longtemps été indécis.



Après l’ouverture du score du Portugal par Von dès la 9e minute de jeu, les Sénégalais auraient pu baisser la tête mais il leur aura finalement fallu moins de 30 secondes pour égaliser et se remettre dans le match grâce à un but de Roul Mendy. À peine une minute plus tard, les Lions se sont remis dans le bon sens sur un penalty transformé par Mandione Diagne après une faute d’André Lourenço.



Pendant le deuxième tiers-temps, les hommes d’Oumar Sylla ont continué à pousser sans trouver la faille, jusqu’à ce qu’une faute de Mamadou Sylla vienne tout faire basculer et offre un penalty aux Portugais leur permettant de revenir à 2-2.



Les Sénégalais jouent à se faire peur



Les Sénégalais avaient décidément envie de jouer à se faire peur car à la 24e minute, c’est bien le Portugal qui a pris l’avantage grâce à un but sur coup franc direct d’André Lourenço. Mais une fois de plus, il ne faudra que 30 secondes aux Lions pour revenir à 3-3 grâce à un deuxième but de Raoul Mendy qui avait sur ce match des allures d’homme providentiel.