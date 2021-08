Inondations: Le ministre de l’Intérieur dans les quartiers inondés de Dakar - adakar.com

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national ORSEC, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye DIOME, s’est rendu dans l’après-midi du 22 août 2021, dans les quartiers de Keur Massar, Diamaguène Sicap Mbao et Yeumbeul, pour constater de visu l’ampleur des inondations, mais et aussi et surtout apporter les solutions idoines à même de soulager rapidement les populations.



Auprès des populations touchées par les inondations, le ministre de l’Intérieur a annoncé la mobilisation de 120 motopompes et d’une cinquantaine d’hydro-cureurs dans le cadre du plan ORSEC.



Antoine Félix Diome a également promis une "efficacité des actions pour une solution définitive". "Tous les moyens devront être mobilisés. Les finances ont donné les assurances", a déclaré le ministre de l’Intérieur?



Il était en compagnie de son collègue en charge des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement, M. Oumar Gueye, du Gouverneur de Dakar et de plusieurs autres autorités civiles et militaires.



Le plan Organisation des Secours (ORSEC) a été déclenché samedi, pour porter secours aux populations victimes des eaux de pluies.



Vendredi 20 août 2021, le président de la République Macky Sall avait convoqué une réunion d’urgence consacrée à la gestion des inondations.



Makhtar C.