ENA : Les Collectif "Les exclus" du concours ruent dans les brancards Publié le lundi 23 aout 2021

Le président Macky Sall à l`ENA pour une inauguration suivie d`une remise de diplômes.

Des candidats au concoure de l'Ecole Nationale d'Administration (ENA) de ont été renvoyés pour manque de la carte nationale d'identité (CNI) biométrique.

Des candidats au concoure de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de ont été renvoyés pour manque de la carte nationale d’identité (CNI) biométrique. Dans un communiqué transmis à Senego, le Collectif dit “Les exclus” dudit concours condamne “avec véhémence” cette attitude des organisateurs du concours. Il les accuse de vouloir sacrifier l’avenir de jeunes citoyens “méritants aptes à jouer le rôle de futurs commis de l’État.”



Texte in extenso



Le Collectif “Les exclus ” du concours de l’Ecole Nationale d’Administration informe l’opinion nationale de la situation de plus d’une centaine (150) de candidats au concours d’entrée à l’ENA ouvert ce matin du 22/08/2021) qui ont été renvoyés sans ménagement des salles pour non présentation de la carte d’identité CEDEAO.



Carte nationale d’identité (CNI) biométrique



Le Collectif tient à informer qu’aucune notification n’a été faite au préalable pour l’exigence d’une quelconque pièce d’identification. Ainsi des candidats ont été renvoyés des salles alors qu’ils disposent de passeports en cours de validité, des anciennes pièces d’identité , des certificats de perte , des récépissés de dépôt, des photocopies de la carte d’identité CEDEAO légalisées et donc certifiées conformes à l’original…



Le Collectif condamne avec véhémence cette attitude des organisateurs du concours qui veulent sacrifier l’avenir de jeunes citoyens méritants aptes à jouer le rôle de futurs commis de l’État.



Justice



Le Collectif entend user de tous moyens et de toutes les voies légales pour attaquer cette décision des organisateurs du concours ENA avec l’aide d’avocats qui seront dûment constitués à cet effet.



Appel



Nous lançons un appel solennel à l’endroit de Monsieur le Président de la République afin qu’il use de son autorité pour le respect scrupuleux de nos droits basiques de citoyens sénégalais dans la stricte égalité avec nos camarades autorisés à subir les épreuves.



Point de presse



Un point de presse sera tenu dans les prochaines heures pour tenir l’opinion nationale informée des développements de cette affaire.