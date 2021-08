FAT en République Tchèque : La délégation sénégalaise serait rentrée sans son chef… - adakar.com

FAT en République Tchèque : La délégation sénégalaise serait rentrée sans son chef… Publié le lundi 23 aout 2021

Les agents de l’AIBD et de l’ANACIM rentrent au Sénégal sans le directeur des infrastructures aéroportuaires, qui a été retenu en République tchèque pour des raisons de santé, selon une source.



Monsieur Souleymane Ndiaye qui devrait rentrer au Sénégal ce samedi 21 août, après avoir procédé à la recette en usine des équipements de balisage de l’aéroport de Saint-Louis, ne connait plus le sort qui lui est réservé.



D’après notre source, il serait interné dans un hôpital en République Tchèque. Nous rappelons que c’est lui qui dirige le parti politique « S2D Yonou Naatangue » et est candidat à la mairie de Goudomp.