Politique : Thierno Bocoum face à la presse ce lundi à 11 h

© Autre presse par DR

Le député Thierno Bocoum

Le président du mouvement, Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), Thierno Bocoum, va faire face à la presse ce lundi 23 août à 11 heures.



Le rencontre avec les journalistes aura lieu aux Parcelles Assainies, selon une note transmise à Senego. “Un point de presse sera tenu ce lundi à 11h aux Parcelles assainies“, a écrit Thierno Bocoum sans plus de détails.



Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade



Il y a juste 48 heures, l’opposant s’en prenait ouvertement à ses camarades de l’opposition à savoir Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade. “Votre alliance calculée et politicienne contre l’opposition et pour vous-mêmes sera dénoncée“, avait-il prévenu sur son compte facebook.



Nous avons dit NON à Macky Sall dans sa volonté de partage de responsabilités au sein du pouvoir.



Nous avons dit NON à Idrissa Seck dans sa volonté fraternelle de nous associer à son entrisme.



Nous n’avons pas mené tous les combats de principes dans ce pays pour nous laisser berner par ces trois là.…



Réactions



La sortie de Thierno Bocoum a suscité une vague de réactions. Aussi chez les internautes – qui ont pris d’assaut sa page facebook – que dans l’opposition. Dans un court post, le maire de Mermoz Sacré-Cœur s’était vite invité dans l’affaire. “A MON AMI, FRÈRE ET COMPAGNON DE LUTTE!!! TU NE SERAS JAMAIS OUBLIÈ … ON EST ET ON RESTE ENSEMBLE!!! , ENSEMBLE, MARCHONS VERS “L’ESSENTIEL“, a écrit Barthélemy Dias.