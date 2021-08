Inondations: Lancement officiel du plan Organisation des Secours (ORSEC) - adakar.com

© aDakar.com par BL

Réunion de lancement du plan ORSEC

Dakar, le 22 août 2021 - Le ministre de l`Intérieur a présidé, ce dimanche, une réunion de lancement du plan Organisation des secours (ORSEC) dédié à la lutte contre les inondations. Tweet

Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a présidé, ce dimanche la cérémonie solennelle de lancement du plan Organisation des Secours (ORSEC) après les fortes pluies ayant occasionné des inondations à Dakar et dans certaines localités du pays.



Au siège du ministère de la Intérieur, devant la Place Washington, en compagnie de son homologue Oumar Guèye, en charge des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, et par ailleurs Porte-Parole du Gouvernement, le ministre de l’Intérieur a présidé une réunion lançant officiellement la mise en œuvre du plan ORSEC.



L’ensemble des représentants des services de l’État impliqués dans la gestion et la lutte contre les inondations étaient représentés à la rencontre.



Au cours de la réunion, une "état des lieux précis a été fait par les différents services concernés sur la situation actuelle des inondations dans le pays et que des mesures hardies ont été prises pour une mise en œuvre efficace du Plan national ORSEC, afin soulager rapidement les populations."



Le ministre de l’Intérieur, accompagné de son collègue chargé des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-Parole du Gouvernement, et des différents services de l’État concernés par la question, a effectué une visite de terrain dans certaines localités de Dakar touchés par les inondations.



Les pluies enregistrées en début de semaine, et pendant trois jours, ont provoqué des inondations dans plusieurs endroits du pays, notamment dans la proche banlieue de Dakar.



Vendredi, le président de la République, Macky Sall, avait convié les membres du gouvernement à une réunion d’urgence dédiée à la gestion des inondations.



Makhtar C.