Soirée malienne à l’occasion du 27è Congrès: Oumou Sangaré fait danser les congressistes

Les délégués du 27è Congrès de l’UPU qui se tient en ce moment à Abidjan, ont été émerveillés par la prestation de la chanteuse malienne, Oumou Sangaré, qui a livré un concert de belle facture à l’esplanade du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, le 18 août 2021.

A cette occasion, plusieurs titres de son riche répertoire ont été exécutés pour faire vibrer le public, composé de toutes les personnalités de la poste mondiale.



La princesse du Wassoulou a particulièrement créé l’hystérie lorsqu’elle a entonné « Kaméléba ». On a pu noter la présence sur la piste, de la plupart des experts de la poste africaine et mondiale, qui sont venus communier avec le public et la star venue du Djoliba. Notamment, Younouss Djibrine, le Secrétaire général sortant de l’UPAP, par ailleurs candidat à un poste au Bureau International de l’UPU, Mamadou Konaté, membre du Conseil de régulation à l’ARTCI, Idrissa Ly, le Directeur du département des postes de l’Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications et des Postes (AMRTP), ainsi que des membres du Comité National d’Organisation (CNO).



Il faut noter qu’avant Oumou Sangaré, le public a eu droit à la prestation du pionnier du reggae malien, Koko Dembélé. Les prestations artistiques du Mali se poursuivront jusqu’à ce vendredi 20 août, avec des artistes de renom tels que Sidiki Diabaté et Hamed Diabaté.



Sercom